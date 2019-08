In una nota diffusa sul sito ufficiale del Quirinale in mattinata, Sergio Mattarella ha ricordato Felice Gimondi, morto a 76 anni in Sicilia in seguito a un malore. "Il Presidente della Repubblica esprime il suo cordoglio per la morte di Felice Gimondi, ricordandone i tanti successi che hanno dato prestigio all’Italia nello sport e il suo stile di grande valore nel comportamento sportivo e umano", si legge nel comunicato. Nella sua carriera Gimondi ha vinto tre Giri d'Italia, un Tour de France e una Vuelta, entrando nella ristretta cerchia dei magnifici Sette in grado di vincere i tre Grandi Giri. Un grande corridore, tra i più forti della storia del suo sport, e un uomo apprezzato anche per il suo stile, come sottolineato dal Capo dello Stato.