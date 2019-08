La Vuelta a Espana 2019 scatta sabato 24 agosto, per terminare domenica 15 settembre. Si corre sulle strade spagnole l'ultimo grande giro della stagione dopo Giro d'Italia e Tour de France. Dopo le vittorie di Carapaz e Bernal, si attende dunque il terzo re di questa annata. Saranno 21 le tappe in programma, per un totale di 3272 km, con due cronometro previste: quella a squadre della prima frazione (Salinas de Torrevieja-Torrevieja, 18 km) e quella individuale della decima (Jurançon-Pau, 36,1 km).

La Vuelta in diretta su Eurosport 1 (canale 210 Sky)

Anche questa edizione della Vuelta verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Eurosport 1, canale visibile al 210 del pacchetto Sky. Per gli abbonati Sky anche la possibilità di vedere la corsa iberica sui dispositivi mobili grazie a SkyGo. Approfondimenti quotidiani anche su Sky Sport 24 e tutte le tappe live con risultati, classifiche e cronaca sul sito skysport.it e sull'app.