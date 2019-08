La 74^ edizione della Vuelta, al via sabato, si presenta come una delle più equilibrate degli ultimi anni. Non ci sarà il vincitore del Tour, ovvero Egan Bernal, ma neanche Vincenzo Nibali e Chris Froome. Dovendo indicare cinque nomi tra i possibili favoriti, ecco spuntare il solito Nairo Quintana (con Carapaz pronto a inserirsi), il campione in carica Simon Yates, Miguel Anguel Lopez, Primoz Roglic e il vincitore del Tour 2018 Geraint Thomas. Per quanto riguarda gli italiani, può puntare in alto in classifica Fabio Aru, tornato a grandi livelli in Francia il mese scorso e pronto a dare battaglia in una corsa vinta nel 2015.

Vuelta 2019, il percorso

Saranno 21 le tappe che porteranno la carovana da Torrevieja a Madrid, con partenza sabato 24 agosto con una cromometro a squadre e arrivo previsto nella capitale il 15 settembre. Su un totale di 3272 km, solo due le cronometro previste: quella a squadre della prima frazione (Salinas de Torrevieja-Torrevieja, 18 km) e quella individuale della decima (Jurançon-Pau, 36,1 km). Previsti due giorni di riposo: il 2 settembre a Pau e il 10 a Burgos. Tante ovviamente le montagne presenti, di cui alcune molto temibili e decisive ai fini dell'assegnazione della maglia rossa: il Coll de la Gallina (12,2 km all’8,3%), il Santuario dell’Acebo (8 km al 9,7% e punte del 15) e L’Alto de la Corbertoria (8,3 km all’8,2%). In generale sono presenti 6 tappe per velocisti, 4 mosse, 9 di montagna e 2 cronometro.