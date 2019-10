Prima medaglia per l'Italia ai Campionati Europei su pista di Apeldoorn, in Olanda. Elia Viviani ha vinto l'oro nella gara dell'Eliminazione battendo il francese Bryan Coquard. Bronzo al polacco Filip Prokopyszyn

Comincia nel migliore dei modi l'avventura europea dell'Italia sull'anello di Apeldoorn, in Olanda. Merito di Elia Viviani che ha conquistato oro e titolo europeo nel torneo dell'eliminazione. Il campione veronese ha corso con attenzione, rischiando solo alla terz'ultima eliminazione, quando praticamente tutti i corridori sono arrivati al fotofinish. Nelle ultime due sfide, Viviani non ha avuto problemi e nella finale a due con il francese Bryan Coquard non c'è stata letteralmente storia.