L'analisi del percorso

Il Giro 2020 comincerà, come previsto, in Ungheria con le prime tre tappe, di cui la prima con il cronoprologo di Budapest. Al ritorno in Italia di scende in Sicilia, con il clou atteso per la 5^ frazione e la scalata dell'Etna nell'inedito versante del Piano Provenzana. Si risale lo Stivale attraverso Calabria e Puglia, passando anche per una frazione insidiosa in cui si affronteranno i temuti muri abruzzesi. Nella 12^ tappa l'omaggio a Marco Pantani, con partenza e arrivo a Cesenatico, dopo aver pedalato per le strade battute dal Pirata. La Maglia Rosa si deciderà ovviamente nella terza settimana: si comincia con la Udine-San Daniele con ben 6 Gran Premi della Montagna, mentre il giorno dopo si arriva in salita a Madonna di Campiglio. Il giovedì è da brividi, con la Cima Coppi posta ai 2758 metri di altitudine dello Stelvio. L’ultima occasione per i cacciatore della classifica generale, sarà la 20^ frazione, 200 chilometri in cui si salirà su Colle dell’Agnello, Col d’Izoard e Monginevro, con arrivo in salita sul Sestriere. La conclusione, sempre insidiosa, è rappresentatata dai 16,5 km della crono individuale con arrivo in Piazza Duomo a Milano. Due i giorni di riposo previsti, il 18 e il 25 maggio.