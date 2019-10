Ciclismo, Sei Giorni Londra: trionfo per Viviani e Consonni

Elia Viviani e Simone Consonni si aggiudicano la Sei Giorni di Londra. La sfida si decide nell'americana sull'ora nella quale gli azzurri riescono a scavalcare la Gran Bretagna di Cavendish e Doull. A 3 giri dalla conclusione Consonni lancia Viviani, che riprende Doull e conquista la prova. La classifica finale vede gli azzurri in testa con 498 punti, davanti ai britannici con 486 e agli olandesi Havik-Stroetina a 470. Segnale importante anche in vista dell'Olimpiade del prossimo anno in programma a Tokyo.