La Vuelta 2020 ha preso forma a Madrid, dove è stata presentata l'edizione numero 75. Davanti ad alcuni illustri vincitori, tra i quali Alberto Contador, Alejandro Valverde, Fabio Aru e Nairo Quintana, è stato comunicato il percorso della terza corsa a tappe stagionale, la più giovane ma con ogni probabilità anche la più difficile. Si parte il 14 agosto dall'estero, come ormai di consuetudine per i grandi giri, più precisamente da Utrecht (Olanda), con una cronosquadre di 23,3 km. Si resta nei Paesi Bassi per le prime tre tappe, per poi girare quasi completamente il Nord della Spagna, con sconfinamenti anche in Portogallo e Francia. L'arrivo è previsto a Madrid con la solita passerella finale, in programma il 6 settembre. Sono otto gli arrivi in salita, tra cui spiccano i mitici Tourmalet e Angliru, mentre sono in programma una cronosquadre di 23,3 km e una individuale di 33,5 km. La divisione prevede inoltre 8 tappe pianeggianti, undici tra media montagna (6) e montagna (5), con tre giorni di riposo. Non difenderà la Maglia Rossa Primoz Roglic, visto che la Jumbo-Visma affiderà i gradi di capitano a Steven Krujiswik, lasciando allo sloveno uno tra Giro e Tour. Chi invece sarà al via, subito dopo le fatiche olimpiche a Tokyo, sarà Vincenzo Nibali, che ha già conquistato la Vuelta nel 2010.