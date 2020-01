Tour Down Under, Nizzolo vince quinta tappa davanti a Consonni

Giacomo Nizzolo ha vinto in volata la quinta tappa del Tour Down Under, 149 chilometri da Glenelg a Victor Harbor. Il ciclista della Ntt ha preceduto

il connazionale Simone Consonni (Cofidis) e l'irlandese Sam Bennett (Deceuninck-Quickstep). Con questo successo il lombardo è tornato a vincere nel circuito World Tour a oltre sette anni dalla prima volta. "Non potrò mai ringraziare abbastanza la mia squadra - ha detto Nizzolo dopo lo sprint vincente - perché oggi hanno svolto un lavoro eccellente e tutto è andato secondo i nostri piani, aspettandomi sulla salita e poi costruendo il treno vincente per la volata, durante la quale sui pedali ho lasciato tutto me stesso". In classifica generale è al comando il sudafricano Daryl Impey che ha 2" di vantaggio sull'australiano Richie Porte. Primo degli italiani Diego Ulissi, sesto a 17" dal leader.