Vingegaard torna al Delfinato: "Obiettivo Tour"

Assente dal suo ritiro alla Parigi-Nizza dello scorso marzo, Jonas Vingegaard ha come obiettivo il Tour de France, con il Giro del Delfinato come unica gara di avvicinamento. Il danese ha iniziato questa settimana la sua preparazione specifica per la Grande Boucle (5-27 luglio) con prove nella galleria del vento ad Aalborg. "È importante lavorare sulla mia posizione per non lasciare nulla al caso", ha spiegato il due volte vincitore (2022 e 2023) del Tour de France in un comunicato del suo team Visma-Lease a bike. Vingegaard partirà per la Sierra Nevada, in Spagna, per la preparazione in quota. Parteciperà poi come detto al Giro del Delfinato (8-15 giugno) prima di fare un altro stage in quota, a Tignes, nelle Alpi francesi. "Ora mi concentro interamente sul Tour de France. La commozione cerebrale che ho avuto è alle spalle e non ho altre complicazioni fisiche. È un vero peccato non aver potuto finire la Parigi-Nizza e dover saltare il Giro di Catalogna, ma ora mi sto allenando senza problemi", ha aggiunto. "Quest'anno non ho fatto molte gare e non vedo l'ora di tornare al Delfinato e ovviamente al Tour de France, e cercherò di vincere entrambe le gare", ha concluso il 28enne danese.