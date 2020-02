Mario Cipollini, operazione al cuore: "A marzo torno in bici". Le news

Ancora un intervento chirurgico al cuore per Mario Cipollini. L'ex ciclista è stato operato lo scorso martedì all'Ospedale Riuniti di Ancona per risolvere i problemi cardiaci emersi alla fine della carriera. Già operato lo scorso novembre, Cipollini è tornato a casa nella giornata di giovedì promettendo di tornare presto in bici: "Mi sono sentito vulnerabile, ho conosciuto la vera sofferenza. Mi sentivo in una terra di nessuno, fate attenzione alla miocardite, il cuore è uno solo. Per curarsi bene ci vuole la stessa perseveranza che bisogna mettere negli allenamenti. È stato un intervento importante, è cambiato il mio modo di vivere, mi sono trovato a fare il pensionato. Sapevo di avere problemi, ho metabolizzato anche lo stop con calma, ora mi aspettano altre due settimane di riposo assoluto. Da qui si riparte: a fine marzo ci facciamo una pedalata in Versilia" le parole del 52enne alla "Gazzetta dello Sport".