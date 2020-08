Nizzolo, che sprint: è il nuovo campione italiano

Giacomo Nizzolo è il nuovo campione italiano di ciclismo. Il corridore del team NTT Pro Cycling ha conquistato in volata i Campionati Italiani 2020, 253,7 km da Bassano del Grappa a Cittadella. Nizzolo, al secondo successo nel Campionato nazionale dopo quello del 2016, succede nell'albo d'oro a Davide Formolo. Podio completato da Ballerini e Colbrelli. Gara decisa nel finale, con un gruppetto ristretto di corridori che sono arrivati nei chilometri decisivi a giocarsi la maglia tricolore. Dopo scatti e controscatti, si arriva in volata: Nibali tenta l'affondo ai 1000 metri, ma viene subito ripreso. Ballerini sembra averne di più, ma viene passato di pochi centrimetri da Nizzolo, che va a prendersi il titolo italiano per la seconda volta in carriera. Fuori dalla Top 10 Vincenzo Nibali, rimasto comunque nel gruppo di testa per tutta la gara.