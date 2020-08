Gasparrini oro nella prova in linea juniores

E' il terzo titolo per l'Italia a questi Europei su strada dopo quelli di Balsamo e Nizzolo

E' ancora grande Italia sul trono Europeo. L'ultima giornata della rassegna continentale sulla strada di Plouay si apre con il successo d'oro per la diciottenne torinese, Eleonora Camilla Gasparrini che ha conquistato il titolo europeo nella prova in linea dedicata alle donne juniores con uno sprint che brucia le belghe Vanhove, argento al traguardo e De Clarcq, bronzo all'arrivo. Ancora una volta fondamentale il grande lavoro di squadra, finalizzato poi da Eleonora sul gruppo di circa una ventina di unità, che regala il terzo titolo europeo all'Italia, dopo Balsamo tra le U23 e Nizzolo tra gli elite.

"Come un riscatto"

"Avevamo bisogno di una medaglia così - ha detto la neo campionessa europea -. Questa è una stagione difficile e un risultato così ripaga tutte noi dei sacrifici fatti. Per me è come un riscatto. Lo scorso anno sono caduta agli europei e ai mondiali pista e mi sono giocata così la possibilita' ai mondiali strada: questa medaglia mi ricompensa di tutto".