Alexander Kristoff ha conquistato in volata la prima tappa del Tour de France 2020, 156 km da Nizza a Nizza, luogo da cui è avvenuto il 'Grand Depart' di una corsa che si corre eccezionalmente a fine estate per l'emergenza sanitaria Covid. Il ciclista norvegese della UAE Emirates è anche la prima maglia gialla di questa 'Grande Boucle'. Kristoff, al quarto successo in carriera al Tour, ha preceduto il campione del mondo Pedersen. Niente da fare per Nizzolo, arrivato allo sprint senza compagni di squadra e settimo al traguardo, preceduto da Elia Viviani (6°). Caduta di gruppo nel finale, che ha visto coinvolto anche Pinot. Tante le cadute a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla corsa, tra cui quella di Lopez, finito dopo una discesa contro un cartello stradale, fortunatamente senza conseguenze. Domenica è in programma la seconda frazione, 186 km con partenza e arrivo a Nizza e le prime asperità, con due GPM di 1^ categoria tra i quali il mitico Col de Turini.