Tour of the Alps, Arensman vince la 4^ tappa

L'olandese della Ineos Grenadiers si impone dopo una lunga fuga nella quarta frazione del Tour of the Alps. Arensman, oltre alla vittoria di tappa, conquista anche il primato in classifica generale

L'olandese Thymen Arensman, della Ineos Grenadiers, ha vinto per distacco la quarta tappa del Tour of The Alps, di 162,7 km, presentandosi sul traguardo di Obertilliach dopo oltre 70 chilometri di fuga in solitaria, in un percorso durissimo reso ancora più ostico da freddo e pioggia. Al secondo posto, staccato di 1'16" il canadese Derek Gee (Israel-Premier Tech), terzo a 1'20" l'australiano Michael Storer (Tudor) che ha dovuto cedere ad Arensman il primato in classifica generale, dove l'olandese ha ora 11" di vantaggio su Storer. Nella tappa di oggi Gall, Ciccone e Caruso hanno chiuso rispettivamente quarto, quinto e sesto con un ritardo di 03'44".