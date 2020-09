Peters trionfa sui Pirenei. Yates resta in giallo

Impresa del 26enne dell'Ag2r, che corona una lunga fuga vincendo in solitaria la prima tappa pirenaica di questo Tour sul traguardo di Loudenvielle. Per il francese seconda vittoria in carriera dopo il successo di Anterselva nel 2019 al Giro d'Italia. Adam Yates mantiene la maglia gialla, ritiro per Giacomo Nizzolo