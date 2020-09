Tirreno, Hamilton beffa Masnada nella 4^ tappa

Lucas Hamilton ha conquistato la 4^ tappa della Tirreno-Adriatico, 194 km da Terni a Cascia, precedendo l'azzurro Fausto Masnada. Michael Woods, terzo al traguardo, mantiene la maglia azzurra di leader della classifica generale. Giornata caratterizzata da una fuga cominciata al termine della prima ora di corsa, con 11 attaccanti che ci provano. Il gruppo, comandato dalla EF di Woods, lascia fare ma controlla l'andatura, con il vantaggio dei battistrada che non supera mai i 3'30''. Ai -20, restano in sei al comando: Carretero, Frank, Matthews, Tonelli, Meintjes e Rui Costa, che affrontano l'ultima ascesa di giornata (Ospedaletto, pendenza massima dell'11% e 7 km circa di lunghezza) con una trentina di secondi di vantaggio sul resto della corsa. La fuga termina a una quindicina di km dal traguardo, poco dopo sono Yates, Woods, Thomas, Majika e Vlasov a tentare l'allungo poco prima del GPM. Senza accordo, il tentativo salta: rilanciano così Hamilton e Masnada, che vanno via e arrivano fino a Cascia, dove a spuntarla è l'australiano, che beffa l'azzurro. Masnada si consola salendo al 3° posto della classifica generale, a 18'' da Woods. A 10'' il gruppetto dei migliori, con la maglia azzurra, Thomas e Yates. Venerdì la quinta frazione, 202 km da Norcia con arrivo ai 1335 metri di Sarnano-Sassotetto.