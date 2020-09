Marc Hirschi si è imposto nella 12^ tappa del Tour de France, 218 km da Chauvigny a Sarran Correze. Primoz Roglic conserva la maglia gialla di leader della classifica. Frazione che ha visto una fuga scattata dal 10° km, anche se la corsa esplode al Suc au May, una trentina di chilometri dal traguardo, quando lo svizzero Hirschi prende il largo e si invola in solitario. Alaphilippe risponde in ritardo, il gruppo maglia gialla lascia fare: il 22enne pupillo di Fabian Cancellara vola così verso la sua prima vittoria da professionista alla 'Grande Boucle', sicuramente non l'ultima vista la dose di talento nella testa e nelle gambe. Classifica generale inviariata, con il gruppo maglia gialla arrivato a circa 2'30''. Venerdì la 13^ frazione, 191,5 km da Chatel-Guyon a Puy Mary, con ben sette GPM in programma e l'ultima ascesa verso i 1589 metri di Pas de Peyrol, con una salita di oltre 5 km all'8% di pendenza media. Scontata la lotta tra i 'big'.