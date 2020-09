Daniel Martinez conquista la 13^ tappa del Tour de France, oltre 4mila metri di dislivello e con arrivo a Puy Mary Cantal. Battuto in una volata ristretta il tedesco Lennard Kamna. Roglic, sempre in maglia gialla, guadagna su Bernal, Martin e Bardet. Sabato 14^ frazione con arrivo a Lione

La 13^ tappa del Tour de France, Châtel Guyon-Puy Mary Cantal di 191,5 km, parla colombiano con la vittoria di Daniel Martinez. Il ciclista della EF ha preceduto il tedeco Lennard Kamna. Primoz Roglic mantiene la maglia gialla di leader della classifica generale. Frazione caratterizzata da una lunga fuga, cominciata fin dallo start, con attivi anche alcuni 'big' fuori classifica, ma a caccia di una vittoria di tappa, come Alaphilippe, Sagan e Rolland. Il gruppo maglia gialla lascia fare, così è Schachmann a staccare tutti e prendere il largo sul Col de Neronne. Mentre nelle retrovie si staccano i francesi Martin e Bardet, là davanti il tedesco della Bora si pianta a 2mila metri dal traguardo e viene raggiunto da Kamna e Martinez. Sono proprio questi due a giocarsi il successo in una volata ristretta, in cui a spuntarla è il colombiano della EF, al primo successo in carriera alla 'Grande Boucle'. Nella bagarre tra gli uomini di classifica, a perdere terreno è Egan Bernal, che va in crisi e accusa un ritardo di 38'' dalla fenomenale coppia di sloveni formata dalla maglia gialla Roglic e da Pogacar. Il migliore degli italiani resta Damiano Caruso, 16° con un ritardo dal leader della classifica generale di 7'02'' Sabato è in programma la 14^ frazione, da Clermont-Ferrand a Lione, 194 km mossi con cinque GPM.