Bis di Pogacar, Roglic mette le mani sul Tour

Tadej Pogacar ha vinto il tappone alpino che da Lione portava sul terribile Grand Colombier (174,5 km). Crollano Bernal e Quintana, in classifica generale Primoz Roglic - secondo all'arrivo, terzo Richie Porte - consolida il suo vantaggio in maglia gialla

Tour de France, la cronaca della 15^ tappa

La tappa si apre con la fuga di otto corridori: sono Kevin Ledanois (Arkéa-Samsic), Jesús Herrada (Cofidis), Marco Marcato (UAE Emirates), Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie), Michael Gogl (NTT Pro Cycling), Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept), Simon Geschke e Matteo Trentin (CCC). Ed è proprio l'azzurro di Borgo Val Sugana ad aggiudicarsi lo sprint intermedio. Diverse le cadute: scivolata per il vincitore del Giro d'Italia 2019 Richard Carapaz (Ineos), che rientra; costretto al ritiro invece il colombiano Sergio Higuita (EF Pro Cycling). I fuggitivi accumulano un vantaggio di 4'30", ma sul Col de la Biche, secondo GPM di giornata (prima categoria, 6,9 km all'8,9%) restano in due: Rolland e Michael Gogl, con poco più di due minuti sul gruppo della maglia gialla quando mancano 28 km al traguardo. Si arriva così alla terribile ascesa che porta al Grand Colombier, con pendenza media del 7,1% e picchi del 10. I primi a saltare sono Edgan Bernal e Nairo Quintana, che non reggono al ritmo massacrante imposto dalla Jumbo-Visma di Roglic e addio Tour. Con il leader e i suoi ci sono altri 9 corridori, tra cui Tadej Pocagar, Adam Yates, Tom Dumoulin e Damiano Caruso. A mille metri dal traguardo si rinnova il duello tutto sloveno tra Roglic e Pogacar, che fa il bis e consolida la seconda posizione in classifica generale alle spalle del connazionale, assoluto padrone del Tour.