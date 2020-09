Clamoroso: Pogacar soffia il Tour a Roglic!

Pazzesca rimonta dello sloveno Tadj Pogacar (Uae Emirates), nuova maglia gialla, che recupera i 57" di svantaggio, dà un minuto al connazionale Primoz Roglic (Jumbo Visma) nella cronoscalata di La Planche des Belles Filles e vince, a meno di clamorosi colpi di scena, il Tour de France. Grande prova di Damiano Caruso (Bahrain-McLaren) che entra nella top ten. Domani la tradizionale passerella agli Champs-Élysées. La crono si apriva con un tratto in piano di 14 km, seguito dall'ascesa fino a Col de la Chevestraye (10 km). Quindi giù in discesa per circa 6 km e la salita finale, che conduce all'arrivo, caratterizzata da una pendenza media dell'8,5 %. Proprio qui, nel 2014, Vincenzo Nibali si prese il Tour. E sempre qui si decide la Grande Boucle 2020: Pogacar va a tutta e approfitta del crollo di Roglic per soffiargli la maglia di leader e ipotecare il trionfo ai Campi Elisi.