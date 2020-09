L'olandese Anna Van der Breggen si è laureata campionessa del mondo nelle prova a cronometro elite donne ai Mondiali di ciclismo che si sono aperti a Imola. Nella prova che ha inaugurato il programma, che vedrà il momento clou domenica quando si sfideranno i professionisti, Van der Breggen (40'20''14) ha preceduto la svizzera Marlen Reusser (+15''48) e la connazionale Ellen Van Dijk. L'olandese conquista così uno dei pochi allori che le mancava in carriera, lei che aveva conquistato l'iride nella prova su strada a Innsbruck 2018, oltre oro ai Giochi olimpici di Rio. Decimo posto per l'italiana Vittoria Bussi, 25° per l'altra azzurra Vittoria Guazzini. Si è corso su un percorso di 31,7 chilometri, in gran parte disegnato per le specialiste, con solamente un paio di salitelle nella parte finale poco impegnative e arrivo previsto all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Venerdì è in programma la Cronometro Elite uomini, che vedrà impegnati per l'Italia Filippo Ganna ed Edoardo Affini.