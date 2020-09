Filippo Ganna si è laureato campione del mondo nelle prova a cronometro elite uomini ai Mondiali di ciclismo di Imola. Nella seconda prova del programma, che vedrà il momento clou domenica quando si sfideranno i professionisti, l'italiano (35'54'' a 53 km/h di media) ha preceduto il belga Wout Van Aert (+26'') e lo svizzero Stefan Kung (+29''). Quattordicesimo l'altro azzurro al via, Edoardo Affini. Per il 24enne del Team Ineos si tratta della seconda medaglia iridata su strada dopo quella di bronzo conquistata nello Yorkshire nel 2019. Ganna ha nel palmares anche due maglie tricolori, sempre a crono, e quattro titoli mondiali su pista nell'inseguimento. L'Italia non aveva mai vinto l'oro in questa gara, introdotta nel programma dei Mondiali dal 1994. Al massimo due argenti, di Andrea Chiurato a Palermo nel 1994 e di Adriano Malori a Richmond nel 2015. Si è corso su un percorso di 31,7 chilometri, in gran parte disegnato per gli specialisti, con solamente un paio di salitelle nella parte finale poco impegnative e arrivo all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Sabato è in programma la prova in linea Elite donne.