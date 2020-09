Mondiali di Imola, la prova elite uomini LIVE

Il tracciato disegnato per l'edizione iridata italiana è decisamente impegnativo, sullo stile delle grandi classiche, con partenza e arrivo (in leggera discesa) dall'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari". Un percorso di 28,8 chilometri, da ripetere per nove volte, con due salite molto insidiose: quella del Mazzolano e l'ascesa del Galisterna, entrambe lunghe 2.7 km con pendenze tra il 6 e il 14%. Per un totale di 5mila metri di dislivello.