Tanti nomi di spicco nella lista dei partecipanti alla 103^ edizione del Giro d'Italia, al via sabato da Palermo: dal due volte Maglia Rosa Vincenzo Nibali al vincitore del Tour 2018, Geraint Thomas. E poi la prima volta dell'ex campione del mondo Peter Sagan, il neo iridato a cronometro Ganna e i velocisti come Viviani e Gaviria

Sarà un Giro d'Italia di grandi stelle quello che prenderà il via sabato 3 ottobre con la cronometro Monreale-Palermo, per concludersi il 25 dello stesso mese a Milano. La Corsa Rosa vedrà al via alcuni dei migliori corridori al mondo: velocisti, finisseur, specialisti delle prove a cronometro e uomini di classifica si confronteranno sulle 21 frazioni da Palermo a Milano: 3 cronometro individuali, 6 tappe di bassa difficoltà adatte ai velocisti, 6 di media difficoltà e 6 di alta difficoltà.