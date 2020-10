Diego Ulissi ha conquistato la seconda tappa del Giro d'Italia, Alcamo-Agrigento di 149 km, precedendo in volata Peter Sagan. Filippo Ganna resta in maglia rosa. Lunedì la terza tappa, con arrivo in salita sull'Etna. Il Giro d'Italia su Eurosport 1, canale Sky 210

Diego Ulissi si è imposto nella seconda tappa del Giro d'Italia, da Alcamo ad Agrigento di 149 km. Filippo Ganna resta in maglia rosa. Il corridore della UAE Emirates, al settimo successo di tappa al Giro, ha preceduto sul traguardo in volata Peter Sagan. Tappa che ha visto una fuga fin dai primi chilometri, con protagonisti Thomas De Gendt, Mattia Bais, Alessandro Tonelli, Ben Gastauer ed Etienne Van Empel. I battistrada arrivano anche ad avere oltre 4' di vantaggio, prima del naturale rientro del gruppo a una decina di km dall'arrivo. La bagarre si scatena sull'ultima ascesa verso Agrigento (pendenze fino all'8%): i 'big' resistono, a spuntarla è Ulissi che batte in volata Sagan. Ottavo Vincenzo Nibali. Da segnalare il ritiro per problemi di stomaco di Alexander Vlasov, con l'Astana che in due giorni ha perso i riferimenti in salita per Fulglsang, dopo l'incidente che ha tolto dalla corsa Lopez nella crono di apertura. Lunedì il primo arrivo in salita con la terza tappa, da Enna all'Etna di 150 km. Frazione molto mossa, che avrà il suo clou con il traguardo posto ai 1793 metri di Linguaglossa Piano Provenzana.