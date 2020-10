Al via sabato con la cronometro Monreale-Palermo l'edizione numero 103 del Giro d'Italia, in versione autunnale a causa dell'emergenza Covid. Vincenzo Nibali a caccia del tris, ma attenzione a Thomas e Yates per la maglia rosa. Attesa per Peter Sagan, al debutto al Giro

Da Palermo a Milano, passando per gran parte dello Stivale e toccando punti mitici e mistici, per l' edizione 103 del Giro d'Italia , che si corre per la prima volta a ottobre dopo il rinvio che si è reso necessario per l'emergenza Covid-19. Si parte sabato 3 ottobre , per finire il 25. Ecco una guida con tutte le informazioni utili per non perdersi nemmeno una pedalata dei vari Nibali, Thomas e Sagan.

Potete seguire tutte le tappe live su Eurosport 1 (canale 210 del pacchetto Sky). Il Giro è visibile per gli abbonati di Sky su tutti i dispositivi grazie a SkyGo. Sulla App di Sky Sport e sul sito skysport.it tutte le tappe, i risultati, le classifiche, gli approfondimenti, i video e la cronaca giorno per giorno della Corsa Rosa. Approfondimenti e commenti quotidiani anche su Sky Sport 24 .

Quali sono i numeri del Giro d'Italia?

Ventuno tappe per 3497,9 chilometri, per una delle corse più dure degli ultimi anni, che per la prima volta si disputa in autunno, con tutte le incognite meteo del caso. In tutto saranno 3 le cronometro (la partenza, l’arrivo e la Conegliano-Valdobbiadene del 17 ottobre); sette gli arrivi in salita di cui sei in alta montagna.

Chi sono i favoriti del Giro 2020?

Non sarà al via il campione in carica, Richard Carapaz, reduce dalle fatiche del Tour. Sono tre i nomi da segnare con il circoletto rosso: Vincenzo Nibali, a caccia del tris in Maglia Rosa dopo i successi nel 2013 e nel 2016, Geraint Thomas (Maglia Gialla al Tour de France 2018) e Simon Yates (vincitore della Vuelta a España 2018). Poi attenzione anche a Jakob Fuglsang (Il Lombardia 2020), con i compagni di squadra Miguel Angel Lopez (sul podio di Giro e Vuelta nel 2018) e Aleksandr Vlasov, oltre a Rafal Majka (secondo nell’ultima Corsa dei Due Mari), Ilnur Zakarin e la Maglia Azzurra della Corsa Rosa 2019 Giulio Ciccone. Peter Sagan è al debutto al Giro.