Ganna: "Non dovevo nemmeno andare in fuga"

Il ciclista del Team Ineos dopo la vittoria nella quinta tappa del Giro d'Italia: "È stata dura, non dovevo nemmeno andare in fuga. Con questa vittoria abbiamo riscattato la perdita di Thomas. Ieri mi ha scritto di andare in fuga, ho solo eseguito i suoi ordini anche se è dovuto andare via"

Filippo Ganna si è aggiudicato la quinta tappa del Giro d'Italia 2020, da Mileto a Camigliatello Silano. Una delle più lunghe, 225 chilometri con ben tre Gran Premi della Montagna. Una vera impresa, ma un'emozione unica: "È stata dura – le parole del 24enne ciclista del team Ineos - A dire il vero non dovevo nemmeno andare in fuga, ma lavorare in supporto di Puccio. Dopo 40 chilometri di scatti e controscatti, ho detto a Salvo: 'Mettiti alla mia ruota'. E siamo andati via noi due con altri quattro corridori. Sono felice per me e la squadra, con la prestazione di oggi abbiamo riscattato almeno in parte la perdita di Thomas".