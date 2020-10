Jhonatan Narváez ha conquistato in solitaria la 12^ tappa del Giro d'Italia, con partenza e arrivo a Cesenatico di 204 chilometri. Joao Almeida mantiene la maglia rosa per il decimo giorno consecutivo. Il corridore ecuadoriano del Team Ineos, al primo successo in un grande giro, ha preceduto dopo un fuga cominciata fin dai primi chilometri, l'ucraino Mark Padun. La giornata era cominciata con la notizia della positività di alcuni poliziotti che scortano il Giro-E, che però, come precisato dagli organizzatori, "ha logistica, alberghi, orari e punti di partenza del tutto diversi da quelli del Giro d'Italia dei professionisti". Venerdì è in programma la 13^ frazione, da Cervia a Monselice di 192 km. Tappa caratterizzata da 150 km perfettamente pianeggianti di risalita della Pianura Padana, prima di incontrare due muri in sequenza: il Muro di Vallorto (pendenza max 20%) e il Muro di Calaone da Rivadolmo (pendenza max 18%) prima dell’ultima parte piatta.