Il Giro d'Italia dedica la 12^ tappa a Marco Pantani, con partenza e arrivo nella sua Cesenatico. La città romagnola ha voluto omaggiare il suo leggendario campione posizionando due biglie giganti nel piazzale davanti al Grand Hotel, con il Pirata in maglia rosa e in maglia gialla, in ricordo delle sue straordinarie imprese al Giro e al Tour

