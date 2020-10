Filippo Ganna ha conquistato la 14^ tappa del Giro d'Italia, la cronometro Conegliano-Valdobbiadene di 34,1 km. Joao Almeida resta in maglia rosa e guadagna sui diretti rivali in classifica generale. Nibali limita i danni in vista delle montagne, anche se ora ha un ritardo dal portoghese di 2'30''. Domenica la 15^ frazione, dalla Base Aerea Rivolto ai 1290 metri di Piancavallo

Filippo Ganna si conferma il miglior cronoman del mondo: il piemontese della Ineos, campione iridato in carica, ha conquistato la 14^ tappa del Giro d'Italia, una prova contro il tempo da Conegliano a Valdobbiadene di 34,1 km. Joao Almeida, sesto al traguardo, resta in maglia rosa. Ganna, che aveva conquistato anche la prima crono di questo Giro a Palermo e la quinta frazione, ha chiuso la prova in 42'40"47 (media di 47.953 km/h), precedendo di 26'' il compagno di squadra australiano Rohan Dennis e di 38'' lo statunitense della UAE Brandon McNulty. Per quanto riguarda gli uomini di classifica, Almeida (44'11'') ha difeso alla grande la maglia rosa dagli assalti di Kelderman (44'27) e Pello Bilbao (45'33''), guadagnando terreno. Vincenzo Nibali ha chiuso in 45'34'', scavalcando in classifica generale Domenico Pozzovivo e limitando i danni in vista delle montagne, anche se ora si trova a 2'30'' dalla maglia rosa. Si comincia già domenica con la 15^ tappa, dalla Base Aerea Rivolto a Piancavallo, con quattro GPM e l'arrivo ai 1290 metri dopo un'ascesa finale di 15 km con pendenze massime del 14%.