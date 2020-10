IL PERCORSO

Il tracciato è prevalentemente in pianura. La crono parte dal centro di Cernusco sul Naviglio e si allunga verso Milano per ampi viali e ben pavimentati. Dopo 10 km, in via Padova, il rilevamento cronometrico intermedio. Segue il lunghissimo rettilineo in direzione Piazza Duomo, con due curve leggere curve di 90 gradi che precedono la passerella di arrivo sotto la Madonnina.