Ganna positivo al Covid, salta Europei su pista

Il campione del mondo a cronometro e vincitore di 4 tappe dell'ultimo Giro d'Italia è risultato positivo al Covid-19 durante il ritiro con la Nazionale in vista degli Europei su pista in programma dall’11 novembre in Bulgaria. Non potrà quindi prendere parte alla competizione CORONAVIRUS, I DATI E LE NEWS IN DIRETTA



Filippo Ganna, campione del mondo della cronometro e vincitore di 4 tappe dell'ultimo Giro d'Italia, è risultato positivo al Covid-19. Lo fa sapere la Federciclismo con un comunicato. "Filippo Ganna è impegnato in questi giorni con la Nazionale a Montichiari in preparazione degli Europei su pista in Bulgaria - spiega la nota della Fci -. L'atleta sta bene ed è in isolamento presso il proprio domicilio". Una positività che lo costringerà quindi a saltare gli Europei che si svolgeranno nel velodromo Kolodrum di Plovdiv dall'11 al 15 novembre.