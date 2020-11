Speranza: "Se necessario ci saranno ulteriori ordinanze"

In un colloquio al Fatto Quotidiano, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato di quello che accadrà nelle prossime 48 ore: "Vedremo i nuovi dati e se necessario ci saranno altre ordinanze". E ha aggiunto: "Il Dpcm prevede che il ministro possa intervenire su una Regione, non su una Provincia. Ma sull'area metropolitana può intervenire il presidente De Luca, come ha fatto Zingaretti a Latina" aggiunge, commentando il suggerimento di Walter Ricciardi di chiudere l'area metropolitana di Napoli. "Dev'essere chiaro - avverte - che noi stiamo svolgendo una funzione di supplenza nei confronti delle Regioni, che non si possono lamentare anche perché i dati vengono da loro"