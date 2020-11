Jasper Philipsen si è imposto in volata nella 15^ tappa della Vuelta, Mos-Puebla de Sanabria di ben 230,8 km, la più lunga della corsa iberica. Primoz Roglic mantiene la maglia rossa di leader, con la classifica generale invariata. Il corridore belga della UAE Emirates, al quinto successo in carriera (il primo alla Vuelta) ha preceduto il tedesco della Bora, Pascal Ackermann. Bella azione di Mattia Cattaneo, in fuga fin dalla prima ora e protagonista di una splendida stoccata solitaria ai -30 km, ma ripreso beffardamente dal gruppo ad appena 3 km dal traguardo. Venerdì è in programma la 16^ e terz'ultima tappa, con partenza da Salamanca e arrivo a Ciudad Rodrigo dopo 162 km. Frazione mossa, con due GPM piuttosto impegnativi, che potrebbe riservare qualche sorpresa in vista del tappone decisivo di sabato, con il traguardo posto all'Alto de La Covatilla.