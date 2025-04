Attraverso le Fiandre, trionfo Longo Borghini

Elisa Longo Borghini fa 50: tante le vittorie in carriera della campionessa italiana in carica. Un'azione spettacolare sui muri della Dwars door Vlaandere femminile, edizione 2025. Ai meno 30 km dall'arrivo l'azzurra del team UAE-Emirates ha salutato tutti e si è involata verso la sua prima vittoria nella corsa belga. Le prime inseguitrici sono arrivate con 30 secondi di distacco: seconda la campionessa mondiale Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protime) che ha preceduto un'ottima Elisa Balsamo (Lidl - Trek) che completa così un podio quasi tutto italiano. Da segnalare anche Guazzini e Confalonieri che hanno chiuso in settima e ottava posizione. Dopo l'arrivo tutta la felicità di Elisa Longo Borghini: "Oggi volevo questa vittoria, volevo dimostrare di essere forte e mi sono presentata qui non lasciando nulla al caso, è una sorta di rivincita dopo la Milano-Sanremo"