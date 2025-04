Dwaars door Vlaanderen: vince Powless, 2° van Aert

Lo statunitense si è imposto nella Dwars door Vlaanderen 2025 battendo in volata i compagni di fuga van Aert, Benoot e Jorgenson (tutti del Team Visma). Domenica appuntamento col Giro delle Fiandre

Lo statunitense Neilson Powless ha vinto l'edizione 2025 della Dwars door Vlaanderen. Il corridore della EF Education-EasyPost ha beffato sul traguardo i 3 compagni di fuga, tutti del Team Visma | Lease a bike. Secondo posto per Wout van Aert, terza posizione per Tiesj Benoot, quarto Matteo Jorgenson. Mads Pedersen ha chiuso al quinto posto, regolando allo sprint il primo gruppetto degli inseguitori. Primo degli italiani è stato Giacomo Nizzolo, che ha terminato la corsa in quarantaduesima posizione con un distacco di 5′08″. Jonathan Milan e Alberto Bettiol invece si sono ritirati. Domenica 6 aprile appuntamento con il Giro delle Fiandre.