Conti tamponato in allenamento: clavicola lussata

Tanta paura per Valerio Conti, che nei giorni scorsi è stato tamponato da una vettura nei pressi della sua abitazione mentre si allenava in strada. Soccorso da un passante, è stato trasportato in ospedale dove gli è stata diagnosticata la lussazione della clavicola: "Sono finito contro una parete rocciosa, fortunatamente non andavo forte", il racconto su Instagram del corridore della UAE Emirates

Ancora una tragedia sfiorata che coinvolge un professionista del ciclismo durante una sessione di allenamento in strada. Valerio Conti è stato tamponato da una vettura nei giorni scorsi, mentre pedalava vicino alla propria abitazione a Monaco, venendo sbalzato contro un muro. Il ventisettenne romano della UAE Emirates si trovava da solo al momento dell’incidente: è stato un ciclista di passaggio a chiamare i soccorsi, giunti prontamente sul posto tramite un’ambulanza. Trasportato all'ospedale di Nizza, Conti è stato sottoposto ad accertamenti radiografici che hanno evidenziato la lussazione della clavicola: per il ciclista serviranno almeno tre settimane di stop prima di poter riprendere il lavoro in strada. "Mi stavo allenando vicino a casa, una macchina mi ha toccato e sono finito contro una parete rocciosa - ha spiegato Conti in un video su Instagram -. Fortunatamente non andavo forte, ma ho riportato una lussazione".