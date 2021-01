Un incidente che poteva terminare in tragedia. Sette uomini della Bora-Hansgroghe sono stati investiti nella giornata di sabato durante una sessione di allenamento nei pressi del Lago di Garda, dove la squadra si trovava in ritiro. La polizia locale sta indagando sulla possibilità di una precedenza mancata da parte dell'auto che ha travolto i ciclisti. A riportare le peggiori conseguenze sono stati in tre, tutti trasportati in ospedale. Wilco Kelderman, terzo all'ultimo Giro d'Italia, ha riportato la frattura di una vertebra e una commozione cerebrale. Messo male anche Andreas Schillinger, vittima di una frattura vertebrale nella zona cervicale e toracica, mentre a Rudiger Selig è stata rilevata una commozione cerebrale, senza fratture. Come annunciato dalla Bora-Hansgroghe, sia per Kelderman che per Schillinger, l'obiettivo è quello di puntare a un trattamento conservativo. Per gli altri quattro ciclisti coinvolti, tra cui non ci sono italiani e nemmeno Peter Sagan, la stella della squadra, solo qualche acciacco e tanto spavento.