Evenepoel torna e vince la Freccia del Brabante

Remco Evenepoel è tornato . Alla prima gara stagionale dopo il brutto infortunio dello scorso 3 dicembre, il campione olimpico ha conquistato la Freccia del Brabante , gara che precede il trittico delle Ardenne. Una splendida vittoria del belga della Soudal Quick-Step al termine di una lunga battaglia con Wout Van Aert , bruciato in volata sul traguardo di Overjise. I due sono partiti all'attacco a 50 km dal traguardo al primo passaggio sul Moskesstraat (con loro anche Joseph Blackmore, poi staccatosi ai -18km) e sono rimasti ruota a ruota fino alla volata finale che ha premiato Evenepoel. Terzo posto, invece, per il portoghese Antonio Morgado.

La fine di un incubo per il 25enne di Schepdaal che lo scorso 3 dicembre aveva riportato fratture multiple dopo aver sbattuto contro la portiera aperta di un furgone. "La strada è stata dura e complicata, ho dubitato seriamente del mio futuro" raccontava Evenepoel che non vinceva una gara in linea da 258 giorni , quando conquistò l'oro olimpico a Parigi sotto la Tour Eiffel.

Longo Borghini trionfa nella prova femminile

Al femminile, invece, arriva la vittoria di Elisa Longo Borghini. Al rientro dopo la violenta caduta al Giro delle Fiandre in cui aveva riportato una commozione cerebrale, la 33enne piemontese è arrivata in solitaria al traguardo di Overjise grazie all'attacco a 10 km dal traguardo. Quarto posto per un'altra azzurra, Eleonora Gasparrini. Per Longo Borghini è il secondo successo consecutivo alla Freccia del Brabante, il terzo stagionale dopo l'UAE Tour e la Dwars door Vlaanderen.