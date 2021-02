Tao Geoghegan Hart non difenderà il titolo al Giro d’Italia 2021. Il 25enne britannico, vincitore dell’ultima corsa rosa, ha deciso di rinunciare programmando la sua stagione sul Tour de France e sulla corsa su strada alle Olimpiadi di Tokyo, prevista appena sei giorni dopo la fine della Grande Boucle.



“La scelta era al 50 e 50 – ha detto al Telegraph – Entrambe le opzioni erano eccitanti e io adoro correre in Italia, soprattutto il Giro. Mi sarebbe piaciuto tornare con il numero uno e difendere il titolo vinto nel 2020, ma alla fine ho sentito di voler puntare a qualcosa di nuovo e diverso. Il Tour è la più grande corsa al mondo e su questo non ci sono discussioni”.



Per Hart si tratterà del debutto al Tour, suo quinto Grande Giro in carriera, dopo le due partecipazioni al Giro d’Italia e le due alla Vuelta, anche se resta ancora da definire il suo ruolo all’interno del Team Ineos. Non è detto infatti che sarà capitano nel team guidato da Dave Brailsford, che al Tour potrebbe schierare anche i vincitori del 2018 e 2019, Geraint Thomas ed Egan Bernal, così come il trionfatore al Giro 2019 Richard Carapaz.