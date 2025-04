Bettiol omaggia Jovanotti: va al concerto a Torino e gli regala la maglia autografata

Due tipologie di arte diverse: una viene creata sul palco, l’altra nelle pedalate. Alberto Bettiol , campione italiano di ciclismo, e Jovanotti , cantante, sono diventati amici grazie a due passioni in comune: la musica e la bicicletta. Ieri sera il ciclista ha assistito al concerto del tour "PalaJova 2025" a Torino. Al palazzetto però non si è limitato a cantare le sue hit, ma ha portato qualcosa per Jovanotti: una maglia autografata in suo omaggio con tanto di dedica "A Jova e alla band con affetto". Le immagini sono state pubblicate sui loro profili social. Tutto questo è stato possibile grazie a una persona con cui entrambi hanno un legame: l'ex allenatore della Nazionale italiana di ciclismo Daniele Bennati . Oltre ad essere stato la guida di Bettiol in azzurro, è nato nello stesso paese di Jovanotti, a Cortona, in provincia di Arezzo.

Prima dell'incontro

Le foto di ieri sera sono state solo l'ultimo capitolo di un legame nato anni fa. Nel 2019, dopo aver vinto il Giro delle Fiandre in Belgio, una delle cinque "monumento" in calendario, Bettiol in un'intervista aveva dichiarato: "Lorenzo Jovanotti è il mio idolo. Ho i biglietti del concerto". In un'altra intervista aveva affermato: "Del Piero è stato per anni il mio idolo: un giorno mi piacerebbe conoscerlo. Così come Jovanotti, che andrò a sentire il 30 luglio a Viareggio. Dopo la vittoria mi ha chiamato Daniele Bennati per farmi i complimenti. Io non ci ho pensato né una né due volte: gli ho risposto al volo: 'Benna, non ti dico niente, hai già capito…’. Vorrei tanto fare una pe­dalata con Lorenzo: per me sarebbe il massimo". Ma il rapporto tra Bettiol e Jovanotti non è finito lì. Nel 2022 l’annuncio della long list delle convocazioni per il Mondiale su strada in Australia, era stato fatto da Bennati proprio dal palco del Jova Beach Party a Bresso, dove era stato chiamato dall'amico. Poi l'8 agosto 2023, dopo l’incidente in cui era stato coinvolto Jovanotti a Santo Domingo mentre andava in bici, il cantante aveva pubblicato un video con un dialogo con Bennati durante una sua visita in ospedale. E guarda caso, chi è stato elogiato dal cantante? Bettiol.