La data da segnare è quella di sabato 8 maggio, inizio della 104^ edizione del Giro d'Italia. Avvio stabilito così come la protagonista della Grande Partenza: sarà la Regione Piemonte a inaugurare la Corsa Rosa con la crono per le vie di Torino, prima di altre due tappe regionali. A distanza di 10 anni dall’ultima partenza nel capoluogo, e nel 160° anniversario dell’unità d’Italia, Torino e il Piemonte ospiteranno quindi il via della Corsa Rosa. La prima frazione sarà una cronometro individuale di 9 chilometri per le vie di Torino; la seconda una tappa adatta ai velocisti da Stupinigi (Nichelino) a Novara (173 chilometri) mentre la terza partirà da Biella per terminare a Canale dopo 187 km (tappa mossa adatta ai finisseur o ai colpi di mano). Non è tutto: la Regione Piemonte sarà protagonista anche nella parte finale del Giro: la 19^ tappa vedrà l'arrivo in salita sull'Alpe di Mera in Valsesia e il giorno seguente la partenza da Verbania. Ecco nel dettaglio le tappe della Grande Partenza.