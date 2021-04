La squadra del ciclista siciliano, infortunatosi al polso cadendo in allenamento, ha riportato la notizia dell'operazione al radio, effettuata con successo. Lo "Squalo" dovrà saltare il Tour of The Alps e la Liegi-Bastogne-Liegi. A rischio la partecipazione al prossimo Giro d'Italia

Niente Tour of The Alps e Liegi-Bastogne-Liegi per Vincenzo Nibali, mentre il Giro d'Italia è a rischio. Secondo quanto si apprende da una nota diffusa dalla Trek, la squadra per la quale corre "lo Squalo", l'operazione al radio del polso destro - che si è fratturato ieri cadendo in allenamento - è andata bene. Queste la parole del comunicato: "Vincenzo Nibali nel primo pomeriggio è stato operato con successo. Il corridore siciliano è stato sottoposto a un intervento di osteosintesi, per ridurre la frattura del Radio del polso destro. L'intervento (che si è svolto nel Canton Ticino, Ndr) ha comportato l'applicazione di una placca con viti ed è durato circa un'ora".