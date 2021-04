Julian Alaphilippe si è imposto per la terza volta in carriera nella Freccia Vallone, penultima classica del Nord con partenza da Charleroi e arrivo sul temuto Mur de Huy dopo 193,6 km. Sul podio anche Roglic e Valverde. Niente gara per la UAE Emirates dopo la positività al Covid di Ulissi e un membro del team. Domenica si chiude la stagione delle Classiche con la Liegi-Bastogne-Liegi

Julian Alaphilippe ha conquistato la Freccia Vallone 2021 , penultima classica del Nord prima del gran finale di domenica con la Liegi-Bastogne-Liegi. Il francese della Deceuninck-Quick Step ha preceduto in volata sul traguardo del Mur de Huy, lo sloveno Primoz Roglic, succedendo nell'albo d'oro allo svizzero Marc Hirschi, che non ha potuto partecipare a causa dell'esclusione della sua squadra, l'UAE Emirates. Gara caratterizzata da una fuga iniziale di un gruppetto di corridori , tra cui gli italiani Rosa e Velasco, che toccano un vantaggio massimo di poco superiore ai 5'. I due azzurri vengono ripresi ai -25 km, mentre uno dei grandi favoriti, Pidocock, cade rovinosamente ed è costretto a inseguire. L'ultimo dei fuggitivi a mollare è Lammertink, ripreso poco prima del Mur de Huy (1,3 km di lunghezza con pendenza media del 9,7% e punte del 19%) : Roglic scatta a 500 metri dall'arrivo, Alaphilippe e Valverde gli vanno a ruota. Il campione del mondo rimonta lo sloveno e vince allo sprint , conquistando la Freccia Vallone per la terza volta in carriera dopo i successi del 2018 e 2019. Primo degli italiani è Kristian Sbaragli, 25°.

Ulissi positivo, niente Freccia Vallone per la UAE Emirates

Il team UAE Emirates non ha preso parte oggi alla Freccia Vallone di ciclismo, dopo che due membri della squadra sono risultati martedì positivi al Covid-19. Lo ha comunicato lo stesso team spiegando che Diego Ulissi e un membro del personale (già vaccinato) erano risultati negativi a due test effettuati nei giorni precedenti al loro viaggio verso il Belgio ma che all'arrivo nel Paese sono risultati positivi a un test in loco. Dopo questo nuovo test 'positivo', le due persone sono state sottoposte a 3 controlli ciascuno: 2 test antigenici e 1 test molecolare. Tutti questi ultimi 3 test hanno dato esito negativo. I due membri del team non hanno mai accusato alcun sintomo. La squadra non ha preso quindi al via della corsa e si sottoporrà a ulteriori test con l'obiettivo di partecipare alla Liegi-Bastogne-Liegi di domenica.