Liegi-Bastogne-Liegi LIVE domenica 27 aprile

Si chiudono la campagna del Nord e il trittico delle Ardenne con la corsa delle côtes. Ne sono previste 11 e saranno probabilmente il terreno di scontro tra il campione in carica e grande favorito Tadej Pogacar e l'idolo di casa Remco Evenepoel, già vincitore nel 2022 e nel 2023. La 111^ edizione della Liegi Bastogne Liegi

In attesa dell'autunnale Giro di Lombardia, l'ultima domenica di aprile chiuderà la stagione delle classiche di un giorno, iniziata in Italia con Strade Bianche e Milano-Sanremo e poi proseguita nella dura primavera del Nordeuropa tra Olanda, Francia e Belgio. Le côtes della Liegi Bastogne Liegi saranno l'ultima fatica di lunghe settimane tra muri delle Fiandre e pavè francesi. Le ripide e dure salide boschive della Vallonia fanno calare il sipario sul trittico delle Ardenne, iniziato una settimana fa con l'Amstel Gold Race e proseguito mercoledì con la Freccia Vallone. Il protagonista atteso è ancora Tadej Pogacar, che ha investito tantissimo sulle Classiche-Monumento in questa prima parte di stagione cogliendo una vittoria (al Fiandre), due podi (Roubaix e Sanremo) e mettendo a segno altri due successi di prestigio nella Strade Bianche e alla Freccia Vallone. Per confermarsi campione in una corsa vinta già nel 2021 e nel 2024 dovrà vedersela innanzitutto con Remco Evenepoel, idolo locale e primo sia nel 2022 che nel 2023. Il belga prenderà idealmente il posto di Mathieu van der Poel, rivale dello sloveno in Liguria, al Fiandre e alla Roubaix. Attenzione però a eventuali terzi incomodi come Pidcock, Healy o Skjelmose.