Dopo l'incidente del 14 aprile e l'operazione per la frattura del radio del polso destro, perfettamente riuscita, prosegue la riabilitazione e la rincorsa del campione siciliano al Giro d'Italia, in partenza l'8 maggio. "Visita di controllo okay - scrive Nibali su Instagram - ho il via libera per iniziare una nuova fase del mio recupero, la piú delicata e decisiva: la prova su strada". Poi il ricordo per Scarponi a 4 anni dalla sua scomparsa

È una vera e propria corsa contro il tempo quella di Vincenzo Nibali, che sta lavoramente duramente per essere ai nastri di partenza del Giro d'Italia, al via tra appena due settimana, dopo la caduta in allenamento a Lugano che il 14 aprile scorso ha procurato allo "Squalo" la frattura al radio del polso destro. L’operazione a cui era stato immediamente sottoposto in Svizzera il campione messinese era perfettamente riuscita, da lì la riabilitazione, che pare procedere a passo spedito. È lo stesso Vincenzo a tenere costantemente informati i suoi tifosi attraverso i social, come nell'ultimo "aggiornamento", che lascia trasparire un cauto ottimismo. "La visita di controllo è andata bene - scrive Nibali - ora ho il via libera per iniziare una nuova fase del mio recupero, la piú delicata e decisiva: la prova su strada". In precedenza, il corridore aveva ricordato l'amico e compagno di squadra Michele Scarponi, scomparso tragicamente il 22 aprile del 2017. "Ci manchi, sempre e tanto" il pensiero commovente per il compianto scalatore marchigiano, soprannominato l'Aquila di Filottrano, vincitore del Giro 2011 e fondamentale per il trionfo di Nibali al Tour de France nel 2014.