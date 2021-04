Nibali cade in allenamento e finisce in ospedale

Accertamenti a Lugano per capire l'entità del problema. Era rientrato da poco dal ritiro di Monte Teide

Vincenzo Nibali è caduto questa mattina durante un allenamento, rimediando un infortunio al polso destro. Il siciliano è stato trasportato nell'ospedale di Lugano (Svizzera, dove risiede) per essere sottoposto ad accertamenti. Nibali era appena rientrato da un lungo ritiro sul Monte Teide, prima di rituffarsi negli impegni stagionali, primi fra tutti il Tour of the Alps e la Liegi-Bastogne-Liegi.