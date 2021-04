Giro Romandia: Dennis vince cronoprologo, 9° Ganna

Nel cronoprologo del 74° Giro di Romandia vittoria dell'australiano Rohan Dennis, che con il tempo di 5'26"67 ha preceduto i compagni di squadra della Ineos Geraint Thomas (+9") e Richie Porte (+9") e ha indossato la prima maglia da leader della corsa a tappe svizzera. Tracciato di appena 4 chilometri a Oron-la-Ville, diviso tra una prima parte pianeggiante e un finale in salita verso il castello. Nona posizione ex aequo per gli italiani Filippo Ganna e Mattia Cattaneo, che hanno accumulato 15 secondi dal vincitore di giornata. Mercoledì la prima tappa in linea di 168,1 km tra Aigle e Martigny, con un circuito da ripetere 4 volte e due salite ravvicinate, che soprattutto nell'ultimo giro potrebbero accendere la gara.