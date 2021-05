La Mole Antonelliana si colora di rosa, come la maglia più ambita dai 184 ciclisti che da sabato si daranno battaglia a colpi di pedale su e giù per il Belpaese. Con la presentazione delle 23 squadre in gara , nella cornice del Castello del Valentino, residenza sabauda e patrimonio dell'Unesco, inizia a Torino il conto alla rovescia della 104/a edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Sabato il prologo a cronometro, 8,6 chilometri dalla centralissima piazza Castello alla Gran Madre di Dio che in pandemia sanno tanto di ripartenza, dopo l'edizione posticipata dell'anno scorso. Al via anche Vincenzo Nibali, che ha recuperato a tempo di record dall' infortunio al polso subito dopo una caduta in allenamento. Lo 'Squalo' è l'ultimo italiano ad aver vinto la Corsa Rosa nel 2016 e andrà a caccia di un difficile tris dopo il trionfo del 2013.

"Grande emozione, è un successo essere al via"

"Per me è la gara più bella, mi da' grandissime emozioni - ha spiegato Nibali in conferenza stampa -. Il solo fatto di essere al via è, per me, un piccolo successo. Tuttavia, il livello di condizione è sconosciuto. Le ultime settimane sono state molto difficili, sono stato dieci giorni senza pedalare, poi c'è stata la riabilitazione e solo la scorsa settimana sono riuscito ad allenarmi di nuovo in modo costante. Il risultato del controllo medico di lunedì è stato un sollievo; significa che la ripresa è stata buona. Adesso posso concentrarmi sulla gara, ma voglio viverla giorno per giorno. Non voglio - e non posso - fare proclami, tranne che voglio lasciare un segno. Anche nella mia testa non so bene cosa aspettarmi da questo Giro".