21^ tappa LIVE: Ganna in testa nella cronometro

In diretta l'ultima tappa del Giro d'Italia, una cronometro individuale di 30.3 km da Senago a Milano. Il giorno del trionfo per Egan Bernal, in maglia rosa con 1'59" su Damiano Caruso e 3'23" su Simon Yates. Filippo Ganna è in testa, nonostante una foratura: il campione del mondo ha 13" di vantaggio su Affini